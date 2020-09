Calciomercato Juventus: Suarez “tradisce” il Barça… e i bianconeri

Calciomercato Juventus, clamoroso colpo di scena sul pistolero: ecco cosa sta succedendo

E’ il nome più caldo dell’intero panorama calcistico. Il calciomercato della Juventus si è infiammato attorno al nome di Luis Suarez. Il pistolero sembra essere ad un passo dall’approdo in Serie A, con il nostro campionato che vedrebbe un altro campione in arrivo. Sì, la Juventus riuscirebbe a trovare un tridente fatto di stelle: Dybala alle spalle di CR7 e proprio il calciatore uruguaiano.

Le indiscrezioni però che giungono dalla Spagna, direttamente dai colleghi del Don Balon, sono tutt’altro che rassicuranti per i tifosi bianconeri. Il motivo riguarda proprio le discussioni tra Barcellona e Suarez, con i diversi club interessati al pistolero. Non solo Lionel Messi, il club blaugrana ha da risolvere molte questioni e una di queste è legata proprio a Suarez. Il calciatore uruguaiano avrebbe voglia di passare alla Juventus, tant’è che esiste un principio di accordo, di cui vi abbiamo parlato nel corso delle ultime settimane. Ma non è la sola Juventus ad essere sul giocatore.

Altro che Juve, su Suarez c’è il Real Madrid: tradimento al Barcellona?

Tra le righe del Don Balon, infatti, c’è la news che riguarda in prima persona Luis Suarez. Sul pistolero ci è clamorosamente finito il Real Madrid, club rivale del Barcellona, e la cosa potrebbe scombussolare l’intero panorama calcistico. Mentre la Juventus ha da risolvere molte questioni per il passaggio di Suarez in Italia, legate non solo alla risoluzione con il Barça, ma pure alla questione del passaporto, ad approfittarne potrebbe essere Zizou Zidane.

La Juventus si tiene buona Dzeko: rischia la beffa con il tentativo del Real Madrid di beffare tutti su Suarez

L’ex Juve e allenatore del Real Madrid, vorrebbe aggiudicarsi proprio l’attaccante del club blaugrana. Sarebbe il regalo perfetto di Florentino Perez, con l’ambiente madrileno che non solo gongola per la situazione caotica vissuta a Barcellona, ma che potrebbe aggiungere una buona dose di “veleno” tra la rivalità storica dei due club. Il passaggio di Suarez al Real Madrid cambierebbe per sempre la storia del clasìco, ma è chiaro che la Juventus non vorrà stare a guardare. Intanto, il club bianconero, non vuole mollare il suo piano B, che porta comunque il nome di Edin Dzeko, attaccante molto gradito da Andrea Pirlo.

