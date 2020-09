Calciomercato Juventus, Messi blocca il colpo Suarez

Il mercato di Serie A si sta dimostrando ancora una volta come uno dei più intensi, e le principali squadre del nostro campionato, continuano a portare avanti diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. Attenzione in particolare alla Juventus, che in questi ultimi giorni continua ad inseguire il sogno Suarez, attualmente in uscita dal Barcellona.

Ultime Juventus: si complica l’arrivo di Suarez, causa.. Messi

Che non sarebbe stata una trattativa facile lo sapevamo già un po tutti, ma che la causa sarebbe stata Messi, questo sicuramente non era in previsione. Il motivo? Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Bartomeu avrebbe promesso alla Pulce la permanenza del suo amico e compagno Suarez ai blaugrana. Ecco che i due inseparabili potrebbero essere destinati ancora a restare insieme, nonostante tutte le vicende capitate nell’ultimo periodo. Dall’altra parte però continuano ad esserci le idee di Koeman, neo tecnico della squadra catalana, che avrebbe già messo dei paletti importanti per la prossima stagione. Il Pistolero non sembra rientrare nei piani, ma che possa essere Messi a convincere tutti?

Juventus-Suarez: si continua a lavorare

La Juventus, nonostante tutte le voci e indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, continua a lavorare per il colpo Suarez. Il centravanti uruguaiano avrebbe già un accordo di massima con la Vecchia Signora, ed attualmente l’unico impedimento sarebbe dettato dal passaporto. La squadra bianconera, con gli arrivi di Arthur prima e McKennie poi, avrebbe infatti esaurito gli slot per gli extra-comunitari. Occhio però ad un’ipotesi, con l’attaccante che potrebbe richiedere la cittadinanza italiana. Tutti scenari possibili, e che per il momento continuano ad alimentare i dubbi. Quale sarà il futuro del Pistolero non è dato sapersi, ma sappiamo solo che la Juventus non si arrenderà tanto facilmente.

Mercato Juventus: piano B a Suarez

Suarez potrebbe non arrivare a Torino, ed è per questo che la Juventus vuole coprirsi le spalle con un piano B. Al momento il nome preferito resta quello di Edin Dzeko, già seguito a lungo in queste ultime settimane, e che sarebbe disposto a trasferirsi in bianconero. Per il momento l’attaccante giallorosso resta defilato nella corsa, pronto a balzare in pole in caso sfumi l’uruguaiano.

