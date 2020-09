Calciomercato Benevento, colpo Lapadula. Ha firmato! (UFFICIALE)

Quarto colpo di mercato dei sanniti che si sono assicurati le prestazioni di Gianluca Lapadula dal Genoa. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Lecce. Ha firmato un triennale (scadenza giugno 2023)

Colpo Benevento, preso Lapadula

Gran colpo di mercato quello messo a segno dal presidente Ciro Vigorito e dal direttore sportivo Pasquale Foggia. Il Benevento, dopo aver concluso gli affari Artur Ionita (dal Cagliari), Kamil Glik (dal Monaco) e Daam Foulon (Waasland Beveren) ha perfezionato l’acquisto di Gianluca Lapadula dal Genoa. Ha firmato un contratto della durata di tre anni ed è subito a disposizione del tecnico Pippo Inzaghi. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Lecce. Purtroppo non è riuscito ad evitare la retrocessione ai salentini, ma è stato uno dei migliori della sua ex squadra avendo collezionato 27 presenze e realizzato 13 reti. Il calciatore, quindi, può continuare la sua avventura in Serie A. Ai grifoni sono andati circa 4 milioni di euro per la sua cessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Benevento: Balotelli e non solo

Ora tutto su Caprari

Il Benevento non ha alcuna intenzione di fermarsi, e intende regalare al suo allenatore altri calciatori di spessore, per affrontare il prossimo campionato di Serie A come protagonista e non come una comparsa (due anni fa fu retrocessione immediata in cadetteria, con solamente 21 punti conquistati). Ed è per questo che per il reparto offensivo si fa sempre più caldo il nome di Gianluca Caprari della Sampdoria. Quest’ultimo, però, non pare molto intenzionato ad un trasferimento in Campania e sta valutando seriamente se rimanere in Liguria e giocarsi le sue chance con Claudio Ranieri oppure giocare per la sua possibile nuova squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Benevento, Inzaghi chiama Bonaventura: si chiude

Per il centrocampo si segue Dabo

Non solo l’attacco, Foggia pensa anche a rinforzare il centrocampo. Ed è per questo che nelle ultime ore si è fatto il nome di Bryan Dabo, in uscita dalla Fiorentina. A gennaio è stato mandato in prestito alla Spal. Ma anche lui non è riuscito ad evitare la retrocessione in Serie B. Il nazionale della Burkina Faso è uno dei seri candidati per la mediana giallorossa. Di sicuro con il suo acquisto aggiungerebbe esperienza e qualità alla rosa di Pippo Inzaghi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Benevento: altri due calciatori contagiati dal Covid-19