Calciomercato Inter, Nainggolan torna in rosa: ha scelto il suo futuro

Confermato Antonio Conte dall’Inter con le parti che sono riuscite a raggiungere un accordo per continuare insieme in questo progetto ambizioso. Il tecnico ha avuto garanzie da parte della società, in particolare riguardo l’aspetto di mercato. Tanti calciatori pronti a lasciare il club nerazzurro, per fare poi spazio ai nuovi arrivi. Un futuro che era tornato in discussione sembrava quello di Radja Nainggolan. Il calciatore piace da sempre a Conte, ma non sembra intenzionato a restare.

Calciomercato Inter, futuro Nainggolan: il calciatore ritorna a Milano

E’ terminata la stagione in prestito di Radja Nainggolan al Cagliari. Il calciatore farà ritorno dunque a Milano dopo una stagione. L’Inter ancora non ha deciso quale sarà il futuro del calciatore belga, che però nelle ultime settimane vedeva aumentare le possibilità di una permanenza a sorpresa all’Inter dopo essere stato fatto fuori dal progetto per problemi caratteriali. Ora però bisognerà sedersi a tavolino e capire tutti insieme quale potrà essere la prossima destinazione di Radja.

Mercato Inter, Nainggolan vuole tornare al Cagliari

Termina la stagione di Radja Nainggolan con la maglia del Cagliari, dove ha messo a segno 6 gol e 6 assist in 26 partite di campionato. Il calciatore belga non sembra che farà parte del centrocampo del futuro dell’Inter, lo stesso calciatore, come riportato da Calciomercato.com nelle ultime ore, ha espresso il desidero di voler tornare a giocare a Cagliari. Intanto, i nerazzurri perdono anche un altro possibile centrocampista per la prossima stagione: Tonali ha scelto il Milan.

Inter, difficile cedere Nainggolan: può partire di nuovo in prestito?

Non sarà facile cedere Nainggolan. L’Inter non vuole cedere il calciatore nuovamente con la formula del prestito, ma cerca una cessione a titolo definitivo. I problemi però restano l’alto ingaggio del calciatore e il valore che il mercato impone all’Inter per la cessione. Infatti il club dovrebbe vendere per almeno 19 milioni di euro il centrocampista per evitare una minusvalenza. Intanto, nell’obiettivo per il ruolo di centrocmapista restano Ndombele, Vidal e Kanté, con Brozovic che potrebbe partire visti i rapporti con la società.