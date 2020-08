Calciomercato Juventus, accelerata Suarez: l’uruguaiano vuole i bianconeri

Calciomercato Juventus, Suarez spinge per arrivare a Torino: la situazione

Si è infiammato il calciomercato della Juventus, attorno al nome di Luis Suarez. L’uruguaiano è la suggestione di una calda estate, pronta a diventare rovente. L’effetto domino creato dal Barcellona, in piena rivoluzione interna, potrebbe portare i bianconeri a sognare un reparto offensivo con calciatori straordinari, tutti nello stesso tridente. Andrea Pirlo potrebbe infatti ritrovarsi all’interno della propria rosa, un tridente invidiato da mezza Europa: Dybala, alle spalle di Luis Suarez e Cristiano Ronaldo.

Juventus, Suarez chiede la rescissione al Barcellona: vuole accelerare i tempi per sposare il progetto bianconero

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, che questa mattina aprono in prima pagina con la foto di Luis Suarez a larga immagine, lo stesso attaccante uruguaiano starebbe spingendo fortemente con il suo club, per arrivare alla Juventus. Il Barcellona non sembra aver voglia di fare braccio di ferro con i suoi calciatori, ed è per questo che si cercherà la soluzione più comoda. E’ chiaro però che il costo del cartellino è elevato ed è per tale motivo che ora la situazione si infittisce. Come riportato dallo stesso quotidiano piemontese, Luis Suarez tenterà fino alla fine la rescissione con il club blaugrana, così da “aiutare” la Juventus a prelevarlo il prima possibile.

Juventus, Pirlo cerca una punta: se dovesse complicarsi Suarez, si andrà dritto su Edin Dzeko

Assieme a Messi e Vidal, Luis Suarez è lontano dal progetto Barcellona. Non ha voglia di continuare, dopo tantissimi anni passati con la maglia catalana. Qualcosa si è rotto, tant’è che il pistolero sembra essersi già messo in testa di diventare il nuovo numero 9 dei bianconeri. Andrea Pirlo è alla ricerca di un attaccante e non c’è solo Dzeko tra i nomi. In questi ultimi giorni si è registrata la forte possibilità di vedere appunto l’uruguaiano all’Allianz Stadium, con il calciatore che non vedrebbe l’ora di cambiare aria, per ritrovarsi in Serie A accanto a Cristiano Ronaldo, rivale di sempre nel “superclassico” tra Real Madrid e, appunto, Barcellona.

