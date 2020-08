Calciomercato Cagliari, colpo dal Milan: Giulini fa sul serio

Calciomercato Cagliari, colpo Davide Calabria: Di Francesco spinge per il suo arrivo

Ha voglia di riprendere il percorso cercato già nello scorso anno, poi sfumato, di entrare tra i club in Europa. Per farlo, il Cagliari dovrà passare dal calciomercato, con alcuni innesti che potrebbero garantire la permanenza nelle alte posizioni di classifica, anche nella seconda parte di stagione. Nessun crollo o declino, adesso il patron Tommaso Giulini ha voglia di confermarsi, con Eusebio Di Francesco protagonista sulla panchina dei sardi.

In attesa di conoscere il destino di Radja Nainggolan, che lo stesso Cagliari vorrebbe trattenere proprio in Sardegna, il club rossoblu muove passi importanti ma diversi per quel che riguarda il suo calciomercato. Al centro dei nomi ci è finito Davide Calabria, terzino del Milan che non trova la titolarità che cerca. L’idea di doversi mettere in mostra, in vista di Euro 2021, potrebbe convincere il giovane ma già esperto difensore del Milan, a cambiare maglia, per arrivare a diventare un perno importante di un club di Serie A.

Cagliari, tentativo per Calabria: il calciatore del Milan potrebbe decidere di cambiare maglia

Stando a quel che riportano i colleghi di Fantacalco.it, sul classe ’96 del Milan ci sarebbe finito proprio il Cagliari. Non un’operazione in prestito, come accaduto per Luca Pellegrini con la Juventus nella scorsa stagione. Questa volta la società di Giulini ha voglia di piazzare un colpo per l’oggi e per il domani del club rossoblu. La volontà sarebbe quella di mettere a disposizione di Eusebio Di Francesco un buon terzino destro per la sua difesa a 4.

Cagliari, cifre e dettagli dell’operazione legata a Calabria: Giulini lo vuole a titolo definitivo

L’offerta del Cagliari sarebbe già stata fatta recapitare tra gli uffici di casa Milan. Il club sardo ha messo sul piatto 10 milioni in totale, presentando appunto un’offerta di 7 milioni più 3 di bonus. Al momento i rossoneri riterrebbero l’offerta bassa rispetto alle proprie valutazioni, che sono più alte. Il valore economico di Calabria non è giudicato dal Milan a tali cifre, e per il momento è ancora tutto fermo. Ma il Cagliari non si arrenderà e le parti andranno ad aggiornarsi non appena sarà il momento. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbe partire un nuovo assalto del nuovo ds del club rossoblu, Pierluigi Carta.

