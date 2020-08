Calciomercato Parma, Fabio Liverani è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

E’ notizia di pochi minuti fa. Sul proprio sito ufficiale il club ducale ha dichiarato il nome del nuovo tecnico per la stagione 2020-2021. Si tratta di Fabio Liverani, ex manager del Lecce dove è stato esonerato quasi una settimana fa dopo la retrocessione della squadra salentina. Sembrava che dovesse ripartire dalla Serie B insieme ai giallorossi, ma le cose sono cambiate e il patron Damiani gli ha dato il benservito tra l’incredulità generale.

Il Parma ufficializza Fabio Liverani

Fabio Liverani è ufficialmente il nuovo tecnico del Parma. La conferma è arrivata solo nella giornata di oggi pomeriggio anche se il nuovo direttore sportivo dei crociati, Marcello Carli, aveva annunciato pochi giorni fa che l’ex centrocampista di Lazio e Fiorentina sarebbe stato il nuovo allenatore e che avrebbe guidato la squadra per il nuovo campionato. Nonostante buone prestazioni della sua ex squadra, Liverani non è riuscito ad evitare la retrocessione in cadetteria dopo solo un anno nella serie maggiore. Anche se, a dirla tutta, le offerte di mercato per lui non sono mai mancate (anche il Genoa di Enrico Preziosi aveva pensato a lui prima di annunciare Rolando Maran). Il Parma (specialmente Carli) ha deciso di puntare forte sul nativo di Roma, consapevole che sia lui l’uomo giusto per questa annata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Parma, arriva l’esonero per D’Aversa (UFFICIALE)

Ecco il comunicato ufficiale del club

“Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo con Fabio Liverani. A partire dal 1 settembre 2020 assumerà l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Nato a Roma il 29 aprile 1976, Liverani ha iniziato la sua carriera come manager al Genoa, poi al Leyton Orient, Ternana ed infine il Lecce. Quest’ultima portata dalla Serie C fino alla A. Benvenuto al nostro nuovo mister“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Parma, addio a mister D’Aversa

Contratto fino al 2022

Ha firmato un biennale, fino al 30 giugno 2022. La prossima settimana verrà presentato in conferenza stampa. La data e l’orario sono ancora da definire. Ha rescisso il proprio contratto che lo legava alla squadra pugliese. Ieri sera è arrivato nella città parmense cenando con il team manager Cracolici ed il club manager, l’ex capitano Alessandro Lucarelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Parma, non più Lucarelli. Ecco il nuovo ds