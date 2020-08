Calciomercato Juventus, altro che addio: il campione vuole restare

Una sorta di scontro tra titani. Sky Sport ha affermato una cosa, il quotidiano tedesco un’altra completamente opposta: si parla del futuro di Sami Khedira.

Risoluzione per Khedira? Niente affatto, anzi resta

Nessun incontro con l’entourage, nessuna trattativa, nessun addio. Secondo fonti tedesche, l’opzione più probabile al momento per Sami Khedira è quella di restare un altro anno alla Juve, visto che ha un contratto con la Vecchia Signora valido fino al 2021. Notizie in controtendenza rispetto a quelle rivelate invece da fonti italiane, secondo le quali, come con Higuain, sarebbero in atto dei discorsi per arrivare ad una risoluzione del contratto.

La verità secondo la Bild

Nel 2019, il tedesco è stato sottoposto a un intervento al cuore e ha combattuto per tornare in campo. Ma poi ha dovuto abbandonare i suoi propositi a causa di due infortuni ed un successivo intervento chirurgico al ginocchio. Ora un problema all’adduttore lo sta rallentando nuovamente. Tuttavia, secondo le informazioni di BILD, Khedira crede fermamente di poter aiutare la squadra. Quando è stato in forma, ha giocato sempre titolare. Anche se il club ha smesso di pianificare il futuro contando su di lui, anche e soprattutto per una questione anagrafica.

Il nuovo allenatore Andrea Pirlo vuole ringiovanire drasticamente la squadra. Fatto sta che lunedì ricominceranno gli allenamenti per la Juve, Khedira sarà presente e potrà allenarsi almeno individualmente dopo la pausa per infortunio.