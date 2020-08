Calciomercato Fiorentina, il bomber lascia i viola e resta in Serie A

La Fiorentina di Rocco Commisso pensa in grande. Il club viola vuole affrontare la prossima stagione da protagonista e accodarsi subito alla lotta all’Europa con le grandi d’Italia. Confermato Beppe Iachini e scelta la strada della continuità, con il tecnico che ha le idee abbastanza chiare riguardo la squadra. Intanto, tanti calciatori potrebbero essere mandati via tra cessioni e prestiti vista la rosa ampia.

Fiorentina, Vlahovic protno a salutare

La Fiorentina continua la ricarca di un grande bomber d’area, come ad esempio Piatek, per questo qualcuno potrebbe essere mandato via. Cutrone resterà in prestito e sarà riscattato al termine della prossima stagione, mentre si punta forte anche su Kouamé, arrivato a gennaio dal Genoa. Infine c’è Dusan Vlahovic. Il classe 2000 ha già dimostrato di valere tanto e poterci stare in Serie A, ma il prossimo anno, con l’arrivo di un ulteriore attaccante, non troverebbe il giusto spazio per la sua crescita. Per questo i viola stanno pensando ad una sua cessione, ma in prestito.

Fiorentina, Vlahovic in prestito al Genoa

Dusan Vlahovic è uno dei giovani più interessati del campionato italiano. I viola hanno intenzione di puntare forte su di lui per il futuro e quindi potrebbero decidere di mandarlo in prestito in Serie A per continuare il suo percorso di crescita. Tra i tanti club interessati, c’è soprattutto l’Hellas Verona di Ivan Juric che vorrebbe prenderlo e valorizzarlo. Le prossime settimane saranno decisive.