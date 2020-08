Calciomercato Fiorentina, colpo stratosferico di Commisso: il giocatore ha detto ‘sì’

Clamoroso colpo di calciomercato per la Fiorentina: Thiago Silva torna in Serie A, ci sarebbe già il gradimento del calciatore, pronto a vestire la maglia viola.

Calciomercato Fiorentina, Thiago Silva: è fatta, ha detto ‘sì’

Finale di Champions League, poi ognuno per la propria strada. Thiago Silva, storico capitano ormai del Paris Saint-Germain dirà addio alla Francia e al club parigino al margine di questa complessa stagione. Ha prolungato di qualche mese la sua esperienza in terra transalpina, per aiutare il club ad arrivare sul tetto d’Europa, in una finale sensazionale che si giocherà nel corso del prossimo week-end, contro il Bayern Monaco. La Champions, poi il futuro. Dove? In Italia, ma non al Milan. E’ Rocco Commisso e la sua Fiorentina ad aver messo le mani sul fuoriclasse brasiliano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Bakayoko: pronto un altro ritorno

Fiorentina, Commisso incassa il gradimento di Thiago Silva: cifre e dettagli del contratto

Stando a quanto annunciato dai colleghi del Corriere dello Sport, ci sarebbe il ‘sì’ di Thiago Silva alla Fiorentina. Il calciomercato dei viola si infiamma, con un colpo clamoroso piazzato dalla società di Commisso. Al calciatore, come riportato dal quotidiano, che nel corso della mattinata in prima pagina ha stampato la foto di Thiago Silva con l’annuncio proprio sul giocatore, andrà messo sul tavolo un contratto da firmare a 4 milioni di ingaggio più bonus. A convincere Thiago Silva è il percorso di crescita fatto dalla Fiorentina, con la presenza di Ribery in squadra che ha giocato un ruolo pesante nella scelta del brasiliano, pronto a riabbracciare l’Italia, paese che lo ha lanciato nel mondo del calcio dei grandi.