Calciomercato Fiorentina: le ultime sull’arrivo di Thiago Silva

La Fiorentina continua a lavorare per riportare subito in Italia Thiago Silva.

Mercato Fiorentina: Thiago Silva può tornare

Come emerso in mattinata, la Fiorentina sembrerebbe vicinissima all’accordo per riportare in Italia Thiago Silva. Tuttavia il centrale è impegnato ancora in Champions League e questo di fatto non ha aiutato nella trattativa.

Le prestazioni del brasiliano, infatti, hanno attirato le attenzioni di diversi club. Ma la Fiorentina resta in vantaggio. Ai primi contatti fra i viola e il difensore brasiliano ne sono seguiti altri, ma ora il classe 1984 sembrerebbe voler ancora riflette: “Futuro in Italia? Prima la Champions, poi vediamo“, le sue parole dopo la vittoria del Psg sul Lipsia, che potrebbero aprire ad altri scenari.

Fiorentina, la Champions spariglia le carte

Se il PSG riuscisse a vincere la Champions League, infatti, anche lo stesso club francese potrebbe decidere di tenere la punta.

La società di Commisso si è mossa seriamente fin da subito portando in questi mesi avanti i contatti con il difensore in scadenza al PSG.

Come riportato da Sky Sport, la viola avrebbe voluto ripetere l’operazione Ribery, senza però affondare prima della fine della Champions. Per questo ora dovrà aspettare e capire se le cose saranno, o meno, cambiate.

Leggi anche >>> Fiorentina, altro colpo dal PSG