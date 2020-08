Calciomercato Napoli, cessione Koulibaly: l’addio è questione di ore

Calciomercato Napoli, addio Koulibaly: il senegalese è vicinissimo al Manchester City

Sembra essere arrivata al capolinea l’avventura di Kalidou Koulibaly al Napoli, calciatore che partirebbe nella prossima finestra di calciomercato. Il forte difensore del club azzurro è stato preso d’assalto dal Manchester City di Pep Guardiola, pronto a dare nuovo smalto alla sua difesa a quattro. Ha scelto il calciatore del Napoli, andando dritto su di lui ed evitando la pista che porta a Skriniar.

Napoli, il Manchester City alza l’asticella per Kalidou Koulibaly: ADL si è convinto

A sbloccare la trattativa, come rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, sarebbe stato Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro che avrebbe deciso di calare le proprie pretese economiche. Nei giorni scorsi aveva fatto muro, poi conscio delle volontà dello stesso Koulibaly e di un calciomercato che non permetterà al Napoli di arricchirsi di più sulla questione legata al senegalese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, nuovo vertice di mercato tra Adl e Gattuso

Infatti, sembra essere un’offerta da 70 milioni e non oltre ad aver convinto il presidente del club azzurro, ora pronto a trovare una soluzione per la propria difesa. E infatti, i primi nomi vengono già fuori: si tratta del brasiliano Gabriel, attualmente in forza al Lille – ex club di Osimhen -, e di Sokratis Papastathoupolous, vecchia conoscenza del calcio italiano e difensore dell’Arsenal, connazionale di Kostas Manolas. Intanto, un indizio attorno alla cessione di Kalidou, sarebbe arrivato anche via social. Il magazziniere storico del Napoli ha postato, cosa in maniera insolita, una foto proprio col gigante senegalese. I tifosi, nei commenti, hanno preso d’assalto il profilo di Tommaso Starace, chiedendosi il perché, appunto, di quel post su Instagram.