Calciomercato Napoli, nuovo vertice di mercato tra Adl e Gattuso

Ieri mattina, sempre a Capri, c’è stato un nuovo incontro tra il patron Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rino Gattuso per parlare di calciomercato.

Con la cessione di Koulibaly occhi puntati su Gabriel e Sokratis

In questo vertice mancava il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, impegnato a sfoltire la rosa e a parlare con altre società in giro per l’Italia. Capitolo cessioni: si fanno sempre più insistenti di un possibile addio di Kalidou Koulibaly al Manchester City di Pep Guardiola. I ‘Citizens‘ hanno chiesto uno ‘sconto’ alla società azzurra per il difensore senegalese: da 90 milioni richiesti si è passati a 70 (compresi di bonus). Se l’affare dovesse andare in porto si punterebbe sul brasiliano del Lille, Gabriel (sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Arsenal). Maksimovic continua a chiedere meno di 3 milioni di euro a stagione, troppi per il presidente partenopeo che sta pensando di cedere, anche il serbo, in Premier League. Magari proprio ai ‘Gunners‘ scambiandolo con Sokratis Papastathopulos (ex Genoa e Milan in Serie A).

Per il prossimo campionato resterebbe solo Manolas della vecchia guardia del reparto difensivo con tre nuovi innesti. Secondo ‘TuttoSport‘ servirà anche un nuovo terzino sinistro, visto che Goulham è vicino al trasferimento al Wolverhampton. Il nome più caldo è quello di Sergio Reguilon di proprietà del Real Madrid, ma in prestito al Siviglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: vertice a Capri, due colpi in attacco

Intanto arrivano tre rinnovi importanti

Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui ed Eljf Elmas hanno rinnovato il proprio contratto fino al 2025.