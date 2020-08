Barcellona, Arthur nei guai: positivo all’alcol test dopo incidente in auto

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, noto semplicemente come Arthur, sarà un nuovo giocatore della Juventus a partire dai prossimi giorni. Il centrocampista brasiliano lascerà il Barcellona tra le tante polemiche. Scambio ufficializzato tra Juve e Barcellona nei mesi scorsi con Pjanic in Blaugrana e Arthur alla Juve. Il calciatore prossimo a vestire la maglia bianconera, che ad è ancora in Spagna, oggi è finito nuovamente nel mirino del giornali e notiziari per le sue avventure. Fermato dalla polizia dopo essere stato trovato in guida in stato di ebrezza.

Juventus, Arthur in guerra con il Barcellona

Il calciatore è entrato in guerra con il Barcellona per essersi rifiutato di scendere in campo e svolgere gli allenamenti con la squadra da quando ha firmato con la Juventus.Il club vorrebbe punirlo con una multa, ma gli agenti stanno facendo da mediazione con il club spagnolo per evitare che ciò accada e che il Barcellona lo lasci partire nei prossimi giorni già verso la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, si va alle vie legali con Arthur per non aver presenziato agli allenamenti

Barcellona, Arthur positivo all’alcol test dopo l’incidente in auto

dalla polizia locale a Palafrugell, vicino a Girona in Catalogna, intorno alle 4 del mattino dopo che è stato trovato positivo all’alcol test in seguito a un lieve incidente stradale a bordo di una Ferrari. Il giocatore è illeso, la sua auto è stata danneggiata dopo aver colpito il marciapiede. Riporta l’accaduto il Diari de Girona.

Arthur era già al centro di alcune voci per vicende extra campo non definite. Il brasiliano non si è presentato lo scorso 27 luglio per i test anti-Covid, preferendo restare in Brasile e scegliendo di non giocare la Champions League. Da qui la furia del Barça che ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. “E’ un atto inaccettabile di indisciplina”, aveva tuonato il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, prevedendo “sicuramente una sanzione pecuniaria” se i motivi di assenza non fossero stati ritenuti giustificati. “Ha mancato di rispetto ai compagni e al club”. Come spiega il Corriere dello Sport, “la questione non sembra ancora essersi ricomposta, anche perché le versioni sullo stato dell’arte discordano.

C’è una lettura più ottimistica, riportata da La Vanguardia, che vorrebbe un accordo raggiunto tra le parti, con una «piccola sanzione pecuniaria» a carico del centrocampista. L’intesa non viene però confermata dal quotidiano catalano Sport, secondo cui le parti sarebbero ancora lontane dallo stringersi la mano. Il risultato dell’incontro con Eric Abidal, segretario tecnico del Barcellona, non sarebbe stato infatti così soddisfacente. E più la questione si protrae, più il tempo stringe. Tra una settimana, infatti, la Juve si ritroverà per l’inizio dell’era Pirlo e ancora non c’è certezza che Arthur possa essere subito a disposizione, nonostante la stagione del Barça sia finita, dopo il tonfo storico contro il Bayern, perché fino al 30 agosto è alle dipendenze dal Barcellona. Il braccio di ferro tra le parti è in corso”, si legge.