Calciomercato Fiorentina, doppio grande colpo: tornano in Serie A

La Fiorentina è pronta a rendersi protagonista in vista della prossima stagione. Il club di Rocco Commisso è arrivato a metà classifica nel primo anno dopo il cambio di proprietà, ma il progetto resta ambizioso. Il club viola ha già completato acquisti importanti la scorsa estate e la scorsa sessione di mercato invernale e non ha intenzione di fermarsi.

Fiorentina, Commisso sogna in grande

La società ha deciso di voler confermare mister Beppe Iachini che è amato da tutti i calciatori in rosa. La Fiorentina punta ad un progetto che abbia prima di tutto continuità e serenità. Intanto, diversi sono gli obiettivi di mercato in vista del prossimo anno. La società ora punta a tornare in Europa, è l’obiettivo primario che assolutamente non può essere fallito.

Fiorentina, doppio colpo: Piatek e Torreira tornano in A

Non si ferma il mercato della Fiorentina, che continua ad andare alla ricerca di diversi profili importanti di mercato per aumentare il livello della rosa. Un altro anno senza europa spegnerebbe l’entusiasmo della piazza portato da Commisso che vuole rendersi protagonista in Italia il prima possibile. Intanto, parte l’assalto a Torreira, che potrebbe tornare in Serie A, così come a Piatek, l’attaccante del Milan rientrerà dal prestito per dire poi di nuovo addio. Le parti sono in trattativa.