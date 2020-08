Nonostante l’apertura ufficiale fissata al primo settembre, i club europei si stanno già muovendo tanto in fase di calciomercato: è anche il caso del Benfica che oggi ha ufficializzato tre nuovi innesti.

Calciomercato Benfica, anticipate Napoli e Roma: ci sono le firme

Il Benfica di Jorge Jesus non ha più intenzione di restare un’outsider del calcio europeo e ha iniziato un’importante campagna acquisti in vista della prossima stagione. Nella giornata di oggi ha ufficializzato tre colpi di alto rilievo, attendendo il sogno più grande di tutti: Edinson Cavani. Attraverso i propri canali ufficiali, il club lusitano ha ufficializzato l’acquisto di Jan Vertonghen, Everton Soares e Luca Waldschmidt.

“Jan Vertonghen ( difensore centrale, ex Tottenham), Everton (esterno, ex Grémio) e Luca Waldschmidt (attaccante, ex Friburgo) sono ufficialmente i rinforzi della squadra professionistica di Sport Lisboa e Benfica. I giocatori si sono esibiti individualmente al Benfica Campus”.

Beffate Napoli e Roma

Jan Vertonghen ed Everton Soares, tra l’altro, erano stati seguiti a lungo rispettivamente da Roma e Napoli. Alla fine i due club italiani dovranno virare su altri obiettivi (Smalling per la Roma e Boga per il Napoli, ad oggi). Il difensore portoghese ha firmato a parametro zero con il Benfica, dopo essersi liberato dal Tottenham, mentre l’esterno brasiliano è stato acquistato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

