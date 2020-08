Calciomercato Milan: le ultime su Rebic e Milenkovic

Milan, è fatta per Rebic e si lavora per Milenkovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe l’accordo per l’attaccante croato.

Milan: per Rebic e Milenkovic si lavora con Ramadani

Come riportato da Sky Sport, il club rossonero avrebbe trovato un accordo economico con Ante Rebic per la sua permanenza a Milano. Il giocatore, in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, ha fatto benissimo con l’arrivo di Pioli in panchina.

Per questo motivo la dirigenza rossonera si starebbe cautelando attraverso una nuova intesa con il giocatore croato per l’ingaggio in vista del ricatto dal club tedeesco. Adesso il Milan tratta col Francoforte per tenerlo in rosa. Va ricordato, tuttavia, che il 50% della vendita spetterebbe alla Fiorentina.

Mercato Milan: le ultime su Milenkovic

Per convincere sia la Fiorentina che il Francoforte a chiudere il cerchio, il club rossonero sembrerebbe aver presentato una nuova offerta alla Fiorentina per assicurarsi anche il difensore serbo, Nikola Milenkovic.

Il club meneghino, in seguito all’involuzione di Lucas Paqueta, starebbe provando ad inserire il cartellino del trequartista brasiliano nell’affare. Il patron Viola, Rocco Commisso, non vorrebbe nessuna contropartita tecnica nonostante il brasiliano piaccia da tempo.

Il club toscano continua a chiedere 40 milioni di euro per Milenkovic. Il difensore serbo ha un contratto in scadenza tra due anni e, visti i buoni rapporti tra Ramadani ed il Milan, potrebbe non rinnovare con la Fiorentina. Per questo, scongiurando la cessione a zero, la Fiorentina potrebbe cederlo subito.

