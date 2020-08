Calciomercato Roma: svelato il futuro di Schick

Patrick Schick tornerà nella capitale? Una volta terminato il cammino in Champions con il Lipsia, l’attaccante sarà di nuovo un problema per la Roma che dovrà cederlo.

Roma, dove va Schick?

Le ultime di mercato parlando di diversi club sul calciatore. A confermarlo è lo stesso agente del ceco, Pavel Paska, che ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Bild:

“Ad oggi, dopo la Champions League tornerà alla Roma. Non è cambiato nulla in questo periodo per quanto riguarda il futuro di Patrick, le nostre posizioni continuano a essere molto distanti sull’idea che abbiamo del futuro del calciatore”.

Mercato AS Roma, tutti su Schick ma con lo sconto

Dopo il mancato riscatto di Schick da parte del Lipisa, che avrebbe voluto trattenere il calciatore ma con un forte sconto sui 28 milioni di euro pattuiti lo scorso anno, diversi club si sarebbero mossi per l’ex Sampdoria.

Sull’attaccante, oltre all’interesse di Herta Berlino e Bayer Leverkusen, anche diversi club della Liga si sono mossi.

In questo momento in Italia c’è un club fortemente interessato a Schick. La società è il nuovo Torino di Marco Giampaolo, mentore dell’attaccante alla Sampdoria, che vorrebbe tornare a lavorare con la punta. Tuttavia per il Toro arrivare al calciatore risulta molto complicato visto le pretese della Roma.

