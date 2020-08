Torna o resta? Può essere utile o deve essere ceduto? I dubbi amletici della Roma su Patrick Schick si risolveranno definitivamente in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Lipsia si defila per Schick

Il cambio di proprietà della Roma non ha risolto i problemi finanziari con uno schiocco di dita, anzi. Il Gruppo Friedkin dovrà rifondare del tutto il patrimonio giallorosso e non sono esclusi colpi a sorpresa dal prossimo calciomercato. L’obiettivo è quello di tenere i calciatori migliori, senza cedere alle tentazioni, e poi vendere i calciatori non utili alla causa e incassare il più possibile. Tra questi c’è Patrick Schick, attaccante ceco che ha trascorso l’ultima stagione al Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Dopo una buona stagione, però, i “Tori Rossi” di Germania pare non siano intenzionati a riscattarlo definitivamente, o comunque non alle cifre precedentemente stabiliti.

Le cifre per Schick: tanti interessi

Stando a quanto riporta la Bild, infatti, il Lipsia starebbe spingendo per rinnovare il prestito dell’attaccante ex Sampdoria. In stagione ha messo a segno 10 reti in 26 presenze, convincendo sì la dirigenza che però non vorrebbe sborsare 25 milioni di euro. Il Lipsia non è l’unica squadra interessata a Schick. Anche l’Herta Berlino e il Bayer Leverusen hanno fatto qualche sondaggio per il giocatore, mentre in Italia va registrato l’interessamento del Torino, con Giampaolo nuovo allenatore che lo lanciò alla Sampdoria.

