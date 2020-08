Con Gennaro Gattuso il Napoli ha cambiato forma, è tornata la squadra temibile del primo anno di Ancelotti ed è tornata a vincere un trofeo: ora il calciomercato degli azzurri sarà volto a regalare al tecnico una rosa più ampia.

Calciomercato Napoli, Gattuso verso il rinnovo: ci sono degli intoppi

Ma si partirà dal suo rinnovo di contratto. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la certezza è che sulla panchina ci sarà Rino Gattuso, per il quale già si sta ragionando circa un rinnovo di contratto. Come scrive oggi La Repubblica, c’è l’ipotesi di un triennale ma ci sono ancora delle cose da sistemare: clausole e ingaggio in primis, manca l’accordo. E. Ringhio ha fretta perché tra pochi giorni sarà già tempo di cominciare un’altra stagione.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

La speranza di Gattuso

Nella conferenza stampa pre Barcellona, di due giorni fa, il tecnico calabrese aveva parlato proprio della situazione rinnovo di contratto.

“Con il Presidente ci incontreremo nei prossimi giorni ma ho ancora un anno di contratto qui. Quello che penso lo dirò a lui in privato. Devo dirgli grazie per avermi portato qui e per le persone che ho conosciuto a Napoli. Non c’è fretta, ho un altro anno di contratto, poi sapete benissimo che per me non conta nulla, voglio lavorare tranquillo e sentirmi bene dove sto“.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo va via: l’agente incontra una big

Mercato Milan, il rinnovo di Donnarumma è cosa fatta: c’è la clausola