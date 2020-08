Calciomercato Napoli, incontro ADL-Gattuso per il futuro

Il Napoli ha concluso, in maniera abbastanza amara, la sua stagione, e lo ha fatto perdendo 3-1 al Camp Nou uscendo dalla Champions League. Gli azzurri però stanno pensando già al futuro, e stanno pensando soprattutto a come muoversi nel prossimo mercato. E’ chiaro ed evidente di come la squadra partenopea avrà bisogno di qualche innesto, oltre che di blindare diversi gioielli.

Ultime Napoli: Gattuso e ADL si incontreranno e Capri

Gattuso ha in mano le redini del Napoli, e De Laurentiis sembra sempre più convinto della decisione presa qualche mese fa. Il tecnico azzurro è riuscito in poco tempo ad inculcare la sua mentalità alla squadra, e adesso pare che nei prossimi giorni sia previsto un incontro tra patron e allenatore per discutere del futuro. Dovrebbe tenersi in quel di Capri, e i due con molte probabilità parleranno di mercato e del contratto di Ringhio, anche lui intenzionato a continuare l’avventura in Campania. Questa la notizia riportata da Sky Sport.

Gattuso-Napoli: pronto il rinnovo?

L’impatto di Gattuso sulla panchina del Napoli è stato sicuramente positivo, con l’ex centrocampista che ha preso in mano la squadra in una situazione quasi surreale post Ancelotti. Una Coppa Italia portata a casa, un ottavo di Champions giocato con molto onore, e una classifica che tutto sommato non è stata così orribile come si poteva prevedere nel pieno della bufera. Ora il rinnovo è priorità, ma c’è qualche ostacolo.. QUESTI I DETTAGLI