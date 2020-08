Calciomercato Brescia, Balotelli ha una nuova pretendente

E’ finita male, ancora una volta, l’ennesima chance data a Balotelli in carriera. Stavolta al Brescia, squadra che lo aveva accolto come un figliol prodigo, e che ha terminato la sua stagione con una brutta retrocessione. L’attaccante ha avuto problemi comportamentali, e adesso la sua esperienza in Italia sembra essere finita per sempre. Ora la domanda sorge spontanea: chi gli darà l’ultima (forse) chance?

Ultime Brescia: anche il Besiktas su Balotelli

Balotelli è a caccia di una nuova squadra, e il suo agente Mino Raiola vorrebbe riuscire a far strappare al suo assistito l’ultimo contratto importante della carriera. I club interessati sono diversi, ma ce n’è uno che nelle ultime ore sembra aver attirato l’attenzione da parte di tutti: il Besiktas. La squadra turca, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare disposto a mettere sotto contratto Super Mario. Si tratta solo di indiscrezioni, ma se dovessero essere confermate, potrebbe anche arrivare il si del giocatore.

Balotelli: Turchia capolinea?

La carriera di Balotelli prometteva molto di più, e questo sicuramente non è un segreto. Il fallimento di Brescia ha portato con sè anche le ultime speranze italiane dell’attaccante, il quale aggrapparsi ad un campionato sicuramente di valore inferiore al nostro. La Turchia potrebbe essere l’ambiente giusto, con il centravanti ancora una volta chiamato a dare dimostrazioni del talento che c’è, ma che spesso non è stato espresso.

