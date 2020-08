La Juventus continua a riflettere sul futuro della panchina bianconera. Come riportato da Sky Sport, infatti, i bianconeri cercano un sostituto di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo è il nome nuovo.

Juventus: Pirlo in panchina? E’ l’alternativa a Inzaghi

Per questo motivo a Torino sono ore di riflessione dopo l’eliminazione cocente in Champions League. Il tecnico preferito dalla dirigenza sembrava essere Simone Inzaghi, che però non sarà liberato alla Lazio.

L’allenatore, infatti, ad oggi ha un contratto in scadenza nel 2021. Inzaghi era stato cercato un anno fa dalla Juve perdendo il testa a testa proprio con Sarri. Dopo la decisione, in questa stagione, è stato super protagonista con la Lazio rimanendo in lotta per lo scudetto fino al lockdown per poi raggiungere la qualificazione alla Champions.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 Per questo motivo dovrebbe essere Andrea Pirlo ad andare in panchina nella prossima stagione. A breve è attesa anche l’ufficialità.



Andrea Pirlo in panchina alla Juve?