Calciomercato Roma, futuro Fonseca: il punto sulla situazione

Una stagione che si è conclusa nel peggior modo possibile, ovvero con l’eliminazione dall’Europa League. La Roma è rimasta delusa, così come tifosi e società, ancora una volta a secco di soddisfazioni, e che stavolta si sono dovuti accontentare di un quinto posto in campionato. Ora sul banco degli imputati ovviamente c’è Fonseca, sul quale ci sono ancora tanti dubbi e domande.

Ultime Roma: Fonseca non è in discussione

Fonseca arrivò scorso anno a Roma con diverse aspettative, e come emblema di un tecnico capace di dare identità ad ogni sua squadra. Lo ha fatto allo Shakhtar molto bene, lo ha fatto molto di meno nella Capitale, dove dopo tante difficoltà, è arrivato il 2-0 contro il Siviglia. Le parole di Dzeko nel post gara sono state emblematiche, con un “deve cambiare qualcosa” che ha senza dubbio fatto venire in mente diverse ipotesi di futuro. Eppure, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la panchina del portoghese non è a rischio.

Futuro Fonseca: Friedkin dà fiducia

La Roma ha una nuova proprietà, e come spesso capita nel calcio, quando c’è una situazione del genere, si è abituati a vari cambiamenti e conferme. Fonseca è uno di quelli che sarà confermato, nonostante la stagione deludente. Il nuovo patron statunitense non vuole cambiare tutto in poco tempo, c’è ancora fiducia.