Calciomercato Napoli, la Champions peserà su Gattuso: la decisione di ADL

Calciomercato Napoli, il futuro contratto di Gattuso dipenderà dalla Champions League

Toccherà scendere in campo per scrivere la storia, proverà a cambiarla per sempre Gennaro Gattuso. Quella del Napoli non ha mai visto il passaggio del turno oltre gli ottavi di finale. Sì è sempre fermata nella propria storia a quel punto lì, mai è andato oltre il club partenopeo che, questa sera al Camp Nou, tenterà l’impresa. Servirà quella, con Gattuso che ha chiesto ai suoi un ulteriore sforzo. Lo stesso, lo ha già fatto Aurelio De Laurentiis sul calciomercato, acquistando Victor Osimhen per la prossima stagione, attaccante cercato dal duo composto da Giuntoli e lo stesso Gattuso.

Napoli, rinnovo per Gattuso: durata e ingaggio dipenderanno anche dall’esito della sfida di questa sera

Il futuro è ovviamente già scritto, con Gattuso che sarà al Napoli anche nella prossima stagione. Il punto è che, sul rinnovo, è da chiarire la questione economica. Stando a quel che rivelano i colleghi de La Repubblica, dipenderà tutto molto dall’esito di stasera. Sia per una questione economica, perché il passaggio del turno significherebbe trovare un introito maggiore dalla stessa UEFA, e inoltre si faranno valutazioni anche sulla durata dello stesso contratto. Stasera Gattuso si giocherà tutto, pronto a scrivere la storia. E Lorenzo Insigne sembra poterlo aiutare, partendo dal 1′ minuto questa sera a Barcellona.