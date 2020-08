Calciomercato Fiorentina, senti Torreira: “Potrei salutare l’Arsenal”

Calciomercato Fiorentina, Torreira può dire addio all’Arsenal: ritorna in Serie A?

Il calciomercato della Fiorentina e della Serie A si infiamma attorno al nome di Lucas Torreira. Il duttile centrocampista dell’Arsenal ed ex Samp sembra essere un obiettivo del club viola, stando a quelli che sono gli ultimi rumors di mercato, ma occhio anche alla soluzione Milan, club che lo ha a lungo cercato prima del suo approdo in Premier League. Il forte centrocampista uruguaiano ha incontrato le proprie difficoltà in terra inglese, luogo che potrebbe ben presto lasciare, dopo due anni di permanenza all’Arsenal.

Fiorentina, le parole di Torreira

Ha parlato ai microfoni di Radio Sport 890, emittente radiofonica in Uruguay. Il calciatore non nasconde la sua voglia di cambiare aria, considerando il poco minutaggio concesso quest’anno. Ecco le sue parole: “Fino al 2023 sono legato all’Arsenal, è il mio secondo anno qui a Londra. Nella prima stagione ho giocato, nella seconda un po’ meno. Rendimento buono appunto nella prima, quest’anno è stato più complicato e questo non mi piace. Se non gioco, non vengo convocato in Nazionale. Fiorentina e Atletico Madrid? Non sto ascoltando le voci di mercato, voglio solo riposare e stare tranquillo. Prenderà una decisione se in futuro dovrò cambiare, con il club e con l’agente. Ogni giocatore gioca nella squadra in cui crede di potersi sentire importante. Vedremo cosa succederà”.