Buffon dopo Juventus-Lione: “La scintilla non è scoccata quest’anno”

Buffon, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni Sky dopo la partita contro il Lione. Queste le sue parole.

“L’abbiamo preparata per non concedere loro dei vantaggi, poi ovviamente è saltato tutto dopo 15 minuti. Stiamo stati bravi a non andare in maniera scriteriata all’arrembaggio. E’ stato mantenuto un certo ordina, ma comunque propenendo. Sul 2-1 ci credevamo. Quanto è importante la tua figura in momenti come questi? Penso di avere un serbatoio abbastanza adeguato di esperienza, in questi momenti qualche ragazzo è molto abbattuto e deluso. Qualche spunto ve lo do, il mio ruolo è anche quello di far vedere che ci sono. Non siamo arrivati dove pensavamo e dove volevamo, c’è tanta amarezza. Ogni volta che si parte per questa competizione, l’idea è sempre quella di sognare. Sembra sempre che sia la stagione buona, poi fai conti con tante cose e con gli avversari. La qualifazione di oggi è stata condizionata dalla brutta partita di andata. Che stagione è stata? Vincere ancora lo Scudetto non era cosa semplice, in mezzo alla stagione ci sono state anche delle ombre. Sulle difficoltà di quest’anno rispetto agli scorsi anni? Penso che alcune volte le scintille vengano causate quando meno te lo aspetti. Quest’anno tra le difficoltà del caso e questa partita, non c’è stato modo di far scoccare la scintilla”