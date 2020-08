Calciomercato Inter, Conte scettico su uno scambio

Il calciomercato dell’Inter entra sempre più nel vivo, e in questi ultimi giorni la squadra nerazzurra sta cercando di portare avanti più operazioni possibile per quanto riguarda sia affari in entrata che in uscita. Ovviamente Ausilio e Marotta dovranno fare le giuste valutazioni, senza però sottovalutare il parere importante di Conte, il quale resta sempre molto categorico anche quando si parla di mercato.

Ultime Inter: rinnovo scambio Dalbert-Biraghi, Conte non è convinto

Il campionato dell’Inter si è concluso con un buon secondo posto, ma il pensiero di Conte non può che andare verso il match di stasera contro il Getafe. Occhio però al mercato, con un Pradè (ds della Fiorentina), che ha recentemente contattato Marotta per quanto riguarda lo scambio Dalbert-Biraghi. La squadra viola vorrebbe un prolungamento del prestito, ma pare che Conte sia molto scettico. Il motivo? Il tecnico nerazzurro, dopo il riscatto di Young, vorrebbe un terzino più forte ed importante anche a livello internazionale. Questa la notizia riportata da La Nazione.

Inter, l’importanza di Biraghi

Conte vorrebbe un terzino di altissimo livello, ma Biraghi non si può certo dire non sia tornato utile alla causa nerazzurra. Quest’ultimo ha tanta valenza anche nella lista UEFA, e visti gli impegni ravvicinati, è molto probabile che acquisisca anche un certo minutaggio. Conte resta da convincere, ma intanto sfrutta al massimo la situazione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, il prezzo per un colpo in difesa