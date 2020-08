Calciomercato Brescia: ecco dove giocherà Balotelli

Balotelli torna in Champions League. L’attaccante italiano conclusa la sua parentesi al Brescia potrebbe giocare in Champions League.

Mercato Brescia, su Balotelli c’è il Cluj

Il calciatore ex Inter, potrebbe trasferirsi in Transilvania. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, in n Romania si rincorrono da ore le voci per il possibile arrivo di SuperMario. Quello dell’attaccante potrebeb essere il prossimo grande colpo del Cluj.

Il suo acquisto sarebbe il modo migliore per festeggiare il sesto trofeo vinto in patria. In questo modo il club rumeno avrebbe a sua disposizione un top player per superare i preliminari di Champions e accedere almeno alla fase a gironi della coppa europea più importante.

Balotelli al Cluj, la situazione

Le ultime voci di mercato parlano del possibile arrivo a giorni a Cluj. Queste però sono tutte da verificare, perchè la realtà dei fatti racconta come il bresciano stia riflettendo sul futuro.

Mario Balotelli nelle prossime settimane dovrà decidere attentamente dove giocare il prossimo anno. Ora SuperMario si sta godendo dei giorni di vacanza con la figlia Pia.

Inoltre c’è da dire che in questo momento non sembrano esserci stati ancora stati contatti diretti tra il Cluj e Balotelli o con il suo agente Mino Raiola. Al 31 agosto Balotelli sarà libero di firmare perchè il suo contratto con il Brescia, vista la retrocessione, cesserà di esistere e Cellino si libererà del suo stipendio.

