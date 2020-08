Dopo la conclusione del secondo campionato consecutivo ad altissimi livelli, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si appresta ad affrontare il PSG per i quarti di finale: non senza qualche problema di rosa, relativo anche al calciomercato.

Il caso Josip Ilicic ha investito in maniera importante l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che non lo avrà a disposizione almeno fino alla prossima stagione. Il fantasista sloveno è tornato a casa per risolvere delicate questioni personali ma sarà parte integrante della rosa fino al termine della stagione, anche da lontano. Intanto è arrivata un’ufficialità di calciomercato che non rende felice Gian Piero Gasperini e i tifosi dell’Atalanta a pochi giorni dalla gara contro il Paris Saint-Germain: Adrien Tameze è tornato al Nizza.

La Dea perde pezzi

L’Atalanta non ha trovato l’accordo per il prolungamento del prestito. E’ la stessa squadra francese a comunicare che il calciatore, insieme a Racine Coly (anche lui in prestito) faranno ritorno questa settimana. Altra perdita importante, dunque, per Gasperini che dovrà valutare anche le condizioni di Pierluigi Gollini, uscito malconcio dall’ultima gara di campionato.

