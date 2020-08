Roma, addio Pellegrini: “Questa maglia…”

Roma, Lorenzo Pellegrini andrà via? La clausola rescissoria di soli 30 milioni di euro attira diversi club.

Roma, Pellegrini giura amore

Tuttavia il centrocampista dell’as Roma non sembra avere nessuna voglia di andare via. Proprio Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al sito ufficiale del club giallorosso:

“Giudizio al nostro campionato? In generale la prima parola che mi viene in mente è ripartenza. Il nostro ambiente è stato diverso. Abbiamo cambiato un allenatore, ci siamo conosciuti ed il risultato non è stato ottimo ma nemmeno pessimo. Se pensiamo a quello che avevamo fatto vedere nella prima parte della stagione posso dire che potevamo finire più in alto”.

Pellegrini su Fonseca

“Personalmente quello che apprezzo di più del mister è che è un allenatore ambizioso, vuole vincere e crescere ma è sempre sereno. Non è scontata questa cosa, a volte in quel ruolo si rischia di vivere certe situazioni con ansia e tensione, sa dare serenità a tutti noi”.

Pellegrini sul futuro

“Per me essere qui e indossare questa maglia non è un peso, è un onore. Sono nato in questo club e tutta la mia famiglia è qui. Non devo mai guardare indietro, penso solo al futuro della Roma. Non voglio essere paragonato a nessuno, ma non voglio nemmeno evitare le critiche che nel nostro lavoro non possono mancare. Io cerco sempre di prendere il lato positivo delle cose, per provare a migliorare in campo e fuori”.

