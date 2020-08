Juventus, clamorosa indiscrezione tra le panchine: Conte potrebbe voler tornare alla Juventus

E’ clamorosa l’indiscrezione che arriva in giornata, con Antonio Conte che starebbe pensando ad un ritorno alla Juventus. E’ la news che lanciano i colleghi della Gazzetta dello Sport, con la rottura totale che sarebbe arrivata con la società nerazzurra. L’Inter potrebbe essere stufa degli sfoghi del suo tecnico, l’ultimo arrivato al margine del match con l’Atalanta e dunque del campionato, con un Europa League ancora da giocare. Il proseguo sulla panchina dell’Inter sembra complicato da ipotizzare, al contrario è pronto il piano B che porta il nome di Massimiliano Allegri. Ma ecco, cosa succede ad Antonio Conte?

Juventus, Conte potrebbe tornare: lo scenario non è così utopico

Il tecnico pugliese spinge l’Inter verso il modello Juventus. La richiesta di ritrovare in nerazzurro, quello che ha lasciato in bianconero. E se dietro a queste richieste ci fosse la voglia di ritornare proprio nel suo habitat naturale, quello con cui ha vissuto diversi anni prima da calciatore e poi da tecnico, riscrivendo la storia dello stesso club? I colleghi della rosea, tra le loro colonne, hanno analizzato la questione. L’ex CT della Nazionale potrebbe approfittare delle difficoltà vissute con Maurizio Sarri, per ritornare proprio in bianconero. E’ un’idea, forse apparentemente troppo utopica, quella di pensare ad una seconda avventura di Antonio Conte alla Juventus, ma nulla è più scontato nel calcio attuale. Lo scenario è possibile, toccherà capire quali saranno gli stravolgimenti ai due club da qui a qualche settimana.