Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: ferie interrotte, torna per firmare

Il Milan ha chiuso la propria stagione. Avvio difficile con l’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo poi di Stefano Pioli. Chiusura del rapporto anche con Boban e tante voci su Ralf Rangnick che avrebbe messo alla porta sia Pioli che Maldini, poi però i risultati arrivati hanno fatto cambiare idea alla società. Fine stagione da urlo della società che ha cambiato idea e scelto la linea della continuità.

Milan, in arrivo altre conferme

Dopo Pioli e Maldini, ora la società vuole confermare i calciatori che rappresentano le fondamenta di questa squadra. Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu. Prima di tutti c’è Ibra, che ha un contratto in scadenza a fine mese. Il Milan vorrebbe continuare con lui per almeno ancora un’altra stagione. Le parti sembrano davvero vicine alla chiusura.

Milan, rinnovo Ibrahimovic: ferie interrotte, torna a Milano per firmare

Come riportato da Tuttosport, in giornata Ibrahimovic avrà dei contatti con il suo agente Mino Raiola per limare gli ultimi dettagli. Ormai la permanenza in rossonero è assicurata. Inoltre, il calciatore svedese è già partito per le ferie, ma sarebbe pronto a tornare a Milano appena sarà tutto pronto per firmare il nuovo contratto per il rinnovo. I prossimi giorni saranno decisivi. Ibra resterà al Milan per almeno un altro anno. Possibile sorpresa con rinnovo biennale.