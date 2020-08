Calciomercato Torino, Schick torna in Serie A: il possibile scenario

Calciomercato Torino, Schick non resterà al Lipsia: torna in Italia per restare in Serie A

Il calciomercato del Torino si infiammerà non appena si riprenderà con la nuova stagione. Sì, perché con l’arrivo di Marco Giampaolo, si comincerà a seguire la stessa linea seguita negli ultimi anni del club granata. L’intenzione è di andare oltre ad una salvezza tranquilla, ci era riuscito Walter Mazzarri nella stagione scorsa, riuscendo ad approdare ai preliminari di Europa League. Ma ha intenzione di andare oltre adesso Urbano Cairo e, per farlo, toccherà intervenire sul mercato. Il primo nome risulterebbe quello di Patrik Schick.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Salernitana, Lotito schock contro Ventura: “Pezzo di me**a” – VIDEO

Torino, Giampaolo con Patrik Schick: Urbano Cairo mette nel mirino l’Europa

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, ci sarebbe un forte interesse da parte del Torino, per Patrik Schick. Il centravanti ceco è un pupillo di Marco Giampaolo, tecnico che potrebbe andare a sostituire Moreno Longo, non appena si concluderà questo campionato. L’ex allenatore del Frosinone è arrivato in granata con il ruolo di traghettatore, ma dal prossimo anno, Urbano Cairo vorrà cambiare registro. Per arrivare al calciatore della Roma, toccherà arrivare ai 20 milioni, anche se il club granata si spinge verso i 15 e non ha intenzione di giocare al rialzo. Ci sono altri nomi tra i tanti obiettivi, con Andersen del Lione – altro calciatore già allenato da Giampaolo – e Linetty, di proprietà proprio blucerchiata. Un altro nome è quello d Fabio Borini, che arriverebbe dall’Hellas Verona.