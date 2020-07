Calciomercato Milan, arriva Arnault: colpi stellari in programma, i tifosi sognano

Calciomercato Milan, Mbappé e Guardiola: fantamercato ad oggi, ma con Arnault tutto sarà possibile

Il calciomercato del Milan potrebbe clamorosamente infiammarsi, perché tornano di moda le voci legate all’acquisizione del club da parte del patron di Louis Vuitton, Bernard Arnault. Ancora lui, uno degli uomini più ricchi in circolazione, e la sua situazione è stata analizzata da i colleghi de Il Giornale. Un accordo, secondo il quotidiano, che potrebbe completarsi nel giro di 12 mesi.

Milan, possibile acquisto di un nuovo patron: i rossoneri possono sognare i grandi nomi

E’ clamorosa la notizia che giunge quest’oggi, con due colpi clamorosi per far tornare il Milan ad essere grande. Tutto sarebbe realizzabile grazie all’avvento del nuovo patron, Bernard Arnault, ricco imprenditore che sarebbe pronto all’acquisto del Milan. La società rossonera potrebbe essere ceduta, con le intenzioni del nuovo patron già chiare. L’idea sarebbe infatti quella di rendere Milano non solo la città della moda, ma anche la Capitale del mondo del pallone. Come? Con acquisti importanti, del calibro di Kylian Mbappé, che sarebbe il primo nome pensato dallo stesso patron della Louis Vuitton, con Pep Guardiola alla guida tecnica del club. Ebbene sì, ad oggi sembra tutto utopistico, con il club che si augura di tornare almeno stabilmente tra i club europei, ma per il futuro chissà. Nel calcio, come nella vita, mai dire mai.