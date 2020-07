Juventus, infortunio Dybala: brutta tegola per Sarri, il comunicato

La Juventus ha vinto il suo nono scudetto di fila nella giornata di ieri, dove è andata a battere per 2-0 la Sampdoria di Claudio Ranieri. Decisive le reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Non ha partecipato alla partita o almeno in parte, Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato costretto al cambio al minuto 40 per infortunio muscolare. Una vera e propria tegola per mister Maurizio Sarri in una delle giornate più belle della sua carriera calcistica.

Juventus, infortunio Dybala: brutta tegola per Sarri

In ansia tutto l’ambiente Juventus nonostante la vittoria dello scudetto. I bianconeri perdono per infortunio Paulo Dybala. Il calciatore esce nella partita di ieri in anticipo dal campo e ora potrebbe essere a rischio per la partita di ritorno di Champions League con il Lione. Possibile stagione finita per l’argentino.

LEGGI ANCHE >>> Juventus campione, le parole di Sarri sullo scudetto

Juventus, infortunio Dybala: il comunicato della società

A dare aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala è stata la stessa Juventus che ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale. L’attaccante argentino si è sottoposto in queste ore ad accertamenti specifici che hanno poi evidenziato che il giocatore ha subito un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore è a forte rischio per le ultime due giornate di campionato, mentre è in dubbio anche per il ritorno di Champions con il Lione. Le condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Buone notizie, invece, per Danilo.