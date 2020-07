Il calciomercato dell’Inter è già prepotentemente entrato nel vivo. Chiuso anzitempo l’affare Hakimi, i nerazzurri stanno pensando a come migliorare il centrocampo. Piace Sandro Tonali ma non c’è ancora alcun accordo con il Brescia e intanto si guarda anche altrove, alla ricerca di altri profili.

Calciomercato Inter, De Paul apre al trasferimento

Sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è da tempo il nome di Rdorigo De Paul, fantasista e jolly dell’Udinese che anche ieri, contro la Juventus, è stato tra i migliori in campo. Ci sono possibilità molto concrete che a fine stagione lascerà Udine dopo l’ennesima salvezza conquistata. Sull’argentino ci sono anche Napoli, Roma, Lazio e Milan che sarebbero pronte a sfidare l’Inter, anche se la trattativa sarà tutt’altro che semplice, con l’Udinese che chiede almeno 40 milioni per cedere il suo numero 10 e capitano.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Le parole di De Paul

Al termine della gara vinta in rimonta contro la Juventus, Rodrigo De Paul si è soffermato sulla questione salvezza e sul futuro.

“Volevo finire bene la stagione, mancano ancora tre partite ma siamo vicini all’obiettivo. Sto bene fisicamente e mentalmente posso ragionare di più. Mi sono messo alla prova giocando ogni tre giorni, perché in futuro vorrei giocare in Champions League. Ruolo? Sarei una mezzala, ma mi trovo bene in tutti i ruoli del centrocampo”.

Futuro? “Non lo so, fino a che vesto questa maglia darò tutto. Mi hanno accolto e dato la maglia numero 10, per questo ho molto rispetto per la società. Speriamo che le cose che arriveranno andranno bene per me e per il club”.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Inter, il papà di Messi è a Milano: potrebbe essere il grande colpo?

Mercato Juventus, Sarri via anche con lo Scudetto? Ecco i sostituti