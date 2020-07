Serie A, risultati e tabellini 35ª giornata: pari nel derby di Genova – LIVE

Serie A, la cronaca dei risultati di oggi

Tante sfide interessanti alle 21:45 in questa serata di calcio di luglio: spiccano gli impegni di Inter e Roma, contro Fiorentina e Spal, oltre ovviamente al derby di Genova.

Lecce-Brescia

Si sblocca la gara al 22′: angolo di Falco, splendido terzo tempo di Lapadula che insacca di testa. Al 32′ segna ancora il peruviano: tap in dopo una parata di Joronen su Mancosu, doppietta per lui.

Il tabellino

Gol: 22′, 32′ Lapadula (L)

LECCE (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachsidis, Mancosu; Saponara, Falco, Lapadula. All. Liverani

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

Inter-Fiorentina

LA SINTESI ED IL TABELLINO DELLA GARA

Sampdoria-Genoa

A sorpresa in panchina Quagliarella. Nicola con Iago Falque, Pandev e Pinamonti. Rossoblù in vantaggio al 22′ con un calcio di rigore di Criscito (fallo di Colley su Pandev). Risponde Gabbiadini al 32′: rinvio maldestro della difesa genoana, per l’ex Napoli è un gioco da ragazzi coordinarsi e battere Perin.

Il tabellino

Gol: 22′ rig. Criscito (G), 32′ Gabbiadini (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal (31′ Vieira), Thorsby, Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini. All. Ranieri

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello, Criscito; Iago Falque, Lerager, Schone, Jagiello; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

Torino-Verona

Al 24′ brutto infortunio per De Silvestri: l’esterno è finito in ospedale per accertamenti, si attendono nuove.

Il tabellino

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri (14′ Ola Aina), Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Salcedo, Verre. All. Juric

Spal-Roma

Sblocca il risultato Kalinic, al 12′: destro da distanza ravvicinata del croato. Rete assegnata dopo un consulto al Var. Al 24′ pareggia Cerri, di testa, su assist di Mirko Vladifiori. Al 38′ Roma di nuovo avanti: Carles Perez di sinistro, dalla destra dell’area, indovina l’angolino.

Il tabellino

Gol: 12′ Kalinic (R), 24′ Cerri (S)

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala (6′ Reca); Valdifiori, Dabo, Murgia; Strefezza, Cerri, D’Alessandro. All. Di Biagio

ROMA: (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Kalinic. All. Fonseca