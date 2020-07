Serie A, gli highlights video della 35ª giornata

Tante partite intriganti alle 21:45 in questa sera di calcio di luglio: risaltano le gare di Inter e Roma, contro Fiorentina e Spal, oltre ovviamente al derby di Genova tra Genoa e Sampdoria.

La sintesi video delle partite di stasera

Tanti gol ed emozioni nelle sfid di questa serata. Goleada della Roma contro la SPAL, gol salvezza al Via del Mare, la guerra che ci si aspetta in un derby come quello della Lanterna. Paura per l’infortunio di De Silvestri, l’Inter di Conte che non riesce ad abbattere il muro eretto da Terracciano e si schianta contro i legni a più riprese.

Lecce-Brescia

Inter-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Torino-Verona

Spal-Roma