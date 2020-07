Juventus, ancora caos: Paratici una furia a telefono post Lazio

Ieri la Juventus, nella partita della 34a giornata di Serie A contro la Lazio (2-1) ha messo quasi la parola fine al campionato italiano. Otto punti di vantaggio dei bianconeri sulle inseguitrici, con Maurizio Sarri che potrebbe vincere il suo primo scudetto della massima serie già alla prossima giornata. Intanto, spunta un retroscena post la vittoria di ieri che non è passato inosservato, con protagonista Fabio Paratici.

Juventus, scudetto ad un passo: ma qualcosa non va

Nel pre partita di Juventus-Lazio, lo Chief Football Officer della Juve, Fabio Paratici, ha dovuto confermare la presenza in panchina per la prossima stagione di Maurizio Sarri. Tante le voci di mercato nelle ultime settimane riguardo il prossimo allenatore della Juventus, con Mauricio Pochettino dato per quasi fatta alla Juve. Sono arrivate le parole di smentita del dirigente bianconero che però a fine partita, nonostante la vittoria, è sembrato piuttosto nervoso.

Juventus, Paratici nervoso a telefono dopo la partita con la Lazio

Come rivelato da Calciomercato.it, dopo la partita e anche le conferenze stampa, Fabio Paratici è rimasto in campo fino all’una di notte, mentre era al telefono. Giornalisti e operatori non hanno potuto che notare come il dirigente fosse molto nervoso durante la telefonata. Ignoto però il contenuto della telefonata, ma qualcosa in casa bianconera non va nonostante lo scudetto sia ormai ad un passo.