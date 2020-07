Calciomercato Napoli: su Immobile circola una voce

Il Napoli potrebbe, finalmente, abbracciare Ciro Immobile. L’attaccante campano ha sfiorato gli azzurri in diverse occasioni: prima da ragazzino, poi dopo il passaggio in Serie A con il Pescara, ed infine dopo il ritorno dall’esperienza all’estero.

Napoli, Immobile può essere il botto di mercato

Mentre gli azzurri seguono gli sviluppi dell’affare Oshimen, Giuntoli lavora anche per il vecchio pallino Ciro Immobile.

L’attaccante di Torre Annunziata, grande amico di Lorenzo Insigne, è una macchina da gol e piace tanto a Gattuso ma non solo.

Ad oggi Ciro ha messo dentro 29 reti in campionato e 32 complessive finora, coppe comprese: con la Lazio.

La putna ha un contratto fino al 2023 e soprattutto Lotito non lo ritiene sul mercato. La punta non sembrerebbe in vendita ma alcune frizioni dell’ultimo periodo potrebbero far cambiare idea a Lotito che potrebbe monetizzare dalla stagione del 30enne.

Napoli, le alternative

Altro calciatore seguito dal Napoli resta Luka Jovic, il ventiduenne serbo del Real che alla prima da madridista ha faticato come mai: 2 reti appena e una serie di problematiche ambientali che non gli hanno permesso di esplodere. A quanto pare il Madrid potrebbe darlo anche in prestito, ma il suo cartellino fu pagato 60 milioni di euro solo una stagione fa e questo complica i piano così come lo stipendio pesante del serbo.