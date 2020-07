Calciomercato Juventus, la società saluta il tecnico: “Grazie”

E’ ufficiale l’abbandono di Fabio Pecchia come allenatore della Juventus Under 23. Al suo posto una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Pecchia saluta, al suo posto è pronto Pirlo

Fabio Pecchia saluta (da vincente) la Juventus Under 23. Dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie C è pronto a lasciare il posto all’ex centrocampista bianconero, Andrea Pirlo. Questo il comunicato della società sul proprio sito: “Al termine di una lunga stagione, Fabio Pecchia saluta la Juventus Under 23 dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria. E’ stato sicuramente un anno impegnativo. Il suo lavoro ci ha dato ottimi risultati sul campo. Con la squadra ha conquistato il primo e storico trofeo, ad appena due anni dalla nascita del club.

La società intende ringraziare Pecchia per la sua professionalità che ha dimostrato in tutto il campionato. Con entusiasmo accettò l’incarico, sin dal primo giorno dando tutto se stesso sia durante i match che in allenamento. Grazie di tutto mister e in bocca al lupo per il futuro!“.

E’ arrivato il momento del ‘Maestro‘

E’ tutto pronto. Andrea Pirlo è pronto a vestire i nuovi panni da allenatore, dopo che per anni ha incantato i campi da calcio con le sue giocate straordinarie. Sarà il suo primo incarico ufficiale. Non sarà (ancora) la prima squadra, ma in futuro mai dire mai.