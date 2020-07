Il calciomercato della Juventus si impreziosirà del ritorno di uno dei grandi campioni che hanno contribuito alla crescita esponenziale del club negli ultimi anni.

Calciomercato Juventus, Pirlo allenerà l’Under23

E’ quasi tutto pronto per il ritorno in bianconero di Andrea Pirlo: l’ex centrocampista siederà sulla panchina della Juventus Under 23 in Serie C. Prenderà il posto di Fabio Pecchia e porterà nel suo staff Roberto Baronio, ex allenatore in prima del Napoli Primavera. Stando alle ultime notizie di calciomercato.com, Pirlo avrebbe trovato l’accordo su tutto con la dirigenza juventina e molto presto sarà ufficializzato nel nuovo ruolo. Sarà la prima esperienza da allenatore e la Juventus intende puntare forte su di lui anche per un’esperienza futura in prima squadra.

La Juve segue il modello Real Madrid e Barcellona

La formazione di Andrea Pirlo direttamente in casa come allenatore segue quanto già fatto da Real Madrid e Barcellona in passato. Già Pep Guardiola e Zinedine Zidane hanno iniziato il proprio percorso da allenatori ultravincenti, passando dalle giovanili dei due club spagnoli e la Juve intende fare lo stesso con Andrea Pirlo. Ma in casa Juventus ci sarà anche un altro ritorno: quello di Marco Storari che avrà rapporto diretto con la dirigenza.

Potrebbero interessarti anche

Mercato Inter, c’è l’offerta ufficiale per l’attaccante: parte la trattativa

Calciomercato Juventus, Jorginho si complica: ecco l’alternativa

Mercato Milan, addio imminente: le ultimissime

ESCLUSIVA – Azerbaijan, Bellucci: “Sogniamo Qatar 2022, importante la crescita”