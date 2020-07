Il gol del sorpasso al Torino è stato sigalto da Diego Godin, oggi schierato da titolare nella difesa dell’Inter di Antonio Conte: il difensore ha parlato anche di calciomercato.

Calciomercato Inter, Godin svela il suo futuro

Al termine del match, il difensore urugayo ha parlato a Sky Sport della gara e del suo futuro che sembra già in bilico dopo la prima stagione.

“Quando siamo in difficoltà l’importante è vincere, in qualsiasi modo. Oggi abbiamo vinto bene, loro non avevano passato la metà campo e abbiamo preso un gol inaspettato, e poi abbiamo vinto meritatamente. Ora siamo secondi ma non possiamo guardare indietro, anzi possiamo farlo solo per autocritica e per imparare dagli errori. Vogliamo completare nel migliore dei modi, possiamo e dobbiamo guardare in avanti”.

Come si può trasformare questa stagione in positiva? “Dobbiamo vincere la prossima partita, non possiamo pensare ad altro. Vediamo dove arriveremo, arrivare vicino alla Juve è difficile ma pensiamo partita per partita e poi vediamo“.

Godin sul futuro

“Mi sono trovato meglio oggi. Giocare è buono per ritrovare la forma, io voglio aiutare la squadra quando il mister ha bisogno, sono venuto qui per questo“.

Prossimo anno? “Sono venuto per fare qualcosa di importante dentro e fuori dal campo. La mia carriera è sempre stata questa, con mentalità vincente e lavorare sempre. Sono venuto con tre anni di contratto, voglio restare qui e fare qualcosa di importante con l’Inter“.

