Bologna, Caressa replica a Mihajlovic: “E’ grave cosa dice, ha due figlie”

Vittoria a sorpresa del Bologna di Sinisa Mihajlovic di domenica scorsa contro l’Inter a San Siro. Vittoria in rimonta e con un uomo in meno da parte del club emiliano che sbanca San Siro per 1-2. Qualche giorno più tardi però, post Bologna-Sassuolo, scoppia la furia di Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la squadra di De Zerbi, ma la rabbia è per quanto accaduto nel post partita di Inter-Bologna.

Bologna, Mihajlovic contro Caressa a Sky Sport

Soltanto qualche giorno successivo, è arrivata la sconfitta per 1-2 del Bologna contro il Sassuolo. Il tecnico non si è soffermato molto sulla partita persa con il club di De Zerbi una volta arrivato ai microfoni di Sky, ma ha attaccato il giornalista Fabio Caressa per non aver parlato nel corso della sua trasmissione dell’impresa del Bologna. Sinisa ha accusato il conduttore di Sky di aver soltanto sminuito la prestazione dell’Inter. Queste alcune delle sue parole: “Ho sentito la trasmissione a Sky domenica scorsa, con quel piccoletto a condurre (riferimento a Caressa, ndr)…il compagno della Parodi…sembra che lavoriate su Inter Channel, nessuno ha fatto i complimenti al Bologna, questo non è giornalismo. Ho finito, vado via“.

LEGGI ANCHE >>> Bologna, Mihajlovic attacca a Sky Caressa

Lite tra Caressa e Mihajlovic, la replica del giornalista

Dopo diversi giorni è poi arrivata la replica di Caressa a Mihajloivic. Nel corso della giornata di oggi, durante Deejay Football Club, il giornalista Sky ha voluto dire la sua riguardo l’argomento. Caressa si è giustificato dicendo di aver esaltato il Bologna per tutto il post gara e che soltanto verso fine trasmissione in studio ci si sono concentrati tutti sugli errori dell’Inter. Caressa ha poi concluso dicendo di reputare molto gravi le parole sulla sua compagna di successo.