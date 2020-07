Roma, ora Zaniolo può partire. Il futuro del centrocampista nella capitale comincia a diventare un vero e proprio rebus di mercato.

Calciomercato Inter e Juventus: Zaniolo lascia Roma

Il calciatore potrebbe andare via dalla capitale non per scelta, ma per i problemi societari dei giallorossi. Per questo, come riportato da Tuttosport, Inter e Juve sono pronte a darsi battaglia.

La posizione della Juve

Paratici è in costante contatto con l’ad romanista Guido Fienga, con cui ha ottimi rapporti. Tra i due ultimamente si è parlato anche di Dzeko.

La Juve parte da una posizione privilegiata che consente al dg juventino di tener ben monitorata la situazione. I campioni d’Italia hanno provato a imbastire un’operazione con la Roma in passato ma non è andata bene.

Paratici aveva provato a scambiare prima Gonzalo Higuain e Zaniolo, poi dopo gennaio si è ragionato su uno scambio con Federico Bernardeschi. Difficile che l’ex Fiorentina torni di moda: in questo momento il suo eventuale sacrificio potrebbe risultare utili per arrivare a Milik.

La posizione dell’Inter

Sul calciatore c’è anche l’Inter, che ha il vantaggio di dover pagare il 15% i nmeno. Già, perché l’Inter, quando nell’estate 2018 ha venduto Zaniolo alla Roma nell’operazione Nainggolan, si è garantita una percentuale sulla rivendita. L’Inter non è di certo avanti ma ha mandato qualche segnale alla società capitolina. Inoltre all’estero l’interesse non manca. Il Tottenham ci ha già provato la scorsa estate ed è pronto a tornare alla carica. Occhio anche a Real Madrid e Atletico Madrid.