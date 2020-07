Calciomercato Inter, caos Conte: torna in Premier League

Periodo non facile quello di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter ha per molto tempo lottato con la Juventus per lo scudetto. Al ritorno in campo post coronavirus però tutto è cambiato. L’Inter già prima della lunga sosta ha iniziato a perdere punti e defilarsi dalla lotta che ha poi coinvolto Juve e Lazio. Al ritorno in campo in queste settimane, la squadra non ha ottenuto i risultati sperati dalla società e dai tifosi e il club è scivolato pian piano dal primo posto di inizio stagione al quarto posto attuale.

Inter, caos Conte: il tecnico è in discussione

Non è compromessa la qualificazione alla prossima Champions League, ma di certo la società non è felice dell’operato di allenatore e squadra. Eliminazione in semifinale di Coppa Italia, eliminazione dal girone di Champions (ora in lotta agli ottavi di finale d’Europa League) e quarto posto in Serie A. Come rivelato dal Corriere dello Sport, i rapporti tra allenatore e società si sono raffreddati nel corso dei mesi. Prima le polemiche sul mercato e ora i risultati non eccellenti. Nonostante le continue smentite Conte resta in bilico.

Inter, Antonio Conte può tornare in Premier League

Intanto, in caso di un possibile addio, Antonio Conte potrebbe ritornare in Premier League, dove ha lasciato il segno con la vittoria del campionato inglese con il Chelsea. Ad oggi non c’è nulla di serio, ma Manchester United e Manchester City sono i club interessati al tecnico che potrebbero decidere di ingaggiare con un maxi contratto in caso di addio di Solskjaer o Guardiola.