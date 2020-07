Inter, Eriksen: “Sono contento di giocare qui”

Inter, Erkisen allontana il mercato?

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai canali ufficiali nerazzurri partendo dall’esordio in Coppa Italia contro la Fiorentina:

“Sono qui oggi per raccontarvi una storia, la mia. Quando ho giocato la mia prima partita qui, sentivo addosso gli occhi di tutto il pianeta.

Per me è stato un primo giorno incredibile, è stato speciale trovarsi allo stadio, assaporare l’ambiente che c’era e tutto il contorno al di fuori del campo.

Sin dall’inizio mi sono sentito accolto e mi sono goduto ogni minuto in campo, poi ho cominciato a lavorare. In più ha coinciso con una vittoria e una qualificazione. Sono molto contento giocare in Italia e a Milano, qui è tutto molto bello“.

Ultime Inter, Eriksen resta?

La parole arrivano a corollario delle notizie di ieri che allontanavano il danese dall’Inter in estate.

Secondo le ultime notizie, il tecnico Antonio Conte accetterebbe di dar via anche Eriksen se questo se lo aiutasse ad arrivare ad un top player per il suo modulo come Milinkovic-Savic, Pogba o Zaniolo.

Il danese arrivato a gennaio come colpo da novanta non ha incantato e la società sta facendo alcune valutaizone. Un problema è sicuramente di natura tattica, l’ex allenatore della Juventus potrebbe decidere di risolverlo dando l’ok alla cessione.