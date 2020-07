Calciomercato Napoli: per Bernardeschi decisivo Gattuso

Napoli, si lavora per convincere Federico Bernardeschi?

Arkadiusz Milik alla Juventus e Federico Bernardeschi al Napoli. E’ questo l’unico scambio possibile tra i due club.

L’affare, come riportato da Tuttosport, è ancora lontano dalla chiusura, ma qualcosa continua a muoversi sottotraccia.

Il Napoli ha capito benissimo che Milik, oltre a non prolungare, vorrebbe andare via e accasarsi alla Juventus. Allo stesso tempo alla Continassa hanno capito che il Napoli, pur sperando in una cessione all’estero (Atletico e Tottenham), è disposto a trattare per avere soldi o il cartellino d iFederico Bernardeschi. L’ex Fiorentina, già nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis in passato, è un pallino di Rino Gattuso. Per ora vorrebbe rimanere a Torino ma il tecnico potrebbe essere decisivo.

Juventus, Bernardeschi convinto da Rino?

Per ora la Juve non è sicura di dire addi oa Bernardeschi, probabilmente preferirebbe trovare l’incastro per Milik attraverso altre contropartite.

Magari a Torino preferirebbero cedere diversi calciatori da Daniele Rugani a Cristian Romero (in prestito al Genoa) fino a Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari). Di scontato e semplice non c’è ancora nulla, ma senz’altro sono stati compiuti dei passi in avanti in questi mesi. E se nelle prossime settimane il Napoli dovesse avere l’ok di Berna, allora lo scambio potrebbe andare in porto.