Calciomercato Fiorentina, Chiesa vuole andare via: cambia il prezzo

La Fiorentina si prepara a quella che sarà una vera e propria rivoluzione la prossima stagione, con un Commisso intenzionato a far tornare grande la squadra viola, e magari blindare anche qualche gioiello. Il caso più spinoso resta quello di Federico Chiesa, sul quale ci sono ancora tantissimi dubbi.

Ultime Fiorentina: Chiesa spinge per l’addio, ma servirà uno sconto

Il futuro di Chiesa è ancora in bilico, ma da quanto filtrato dalle ultime indiscrezioni, sembra che l’esterno viola sia sempre più intenzionato a lasciare Firenze. Federico è alla ricerca di una nuova avventura, e magari proprio all’Inter o alla Juventus, le due pretendenti che più di tutte hanno mostrato interesse. C’è un però, e riguarda la sua valutazione: il prezzo fissato è quello di 70 milioni di euro, una cifra enorme e che difficilmente sarà sborsata da qualcuno. Ecco che servirà uno sconto importante per favorire la cessione di Chiesa, sempre più distante dalla viola. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Chiesa: Juve e Inter che fanno?

Chiesa vuole andare via, e spera in un assalto di qualche big. Assalto che fino ad oggi non sembra essere in programma, specie per l’Inter, il quale sembrerebbe aver abbandonato la pista almeno momentaneamente. La Juventus invece resta alla finestra, e spera in un ribasso del prezzo. Ci sarà da aspettare, intanto Chiesa spera.

